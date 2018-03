Grêmio faz 2 a 0 e garante vaga no Paraná O Grêmio derrotou o Londrina por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio do Café, e está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil sem precisar passar pelo jogo da volta, que seria no Olímpico na semana que vem. O próximo adversário do Tricolor gaúcho sairá do vencedor entre Fluminense e Juventude. Os gols foram marcados por Claudiomiro e Christian. O Londrina só assustou o Grêmio ao sair rapidamente da defesa para o ataque diversas vezes no primeiro tempo e em três faltas todas cobradas por Nem e defendidas com dificuldades por Tavarelli no segundo tempo. O Grêmio chutou menos vezes, mas com mais qualidade. Na única chance que teve no primeiro tempo fez o gol. Aos 41 minutos, Luciano Ratinho cobrou escanteio e Claudiomiro antecipou-se aos zagueiros para, de cabeça, desviar a bola do goleiro Marcelo. O segundo gol foi marcado por Christian, aos 43 minutos do segundo tempo. Num contra-ataque, Fábio Pinto carregou a bola até a área e passou para o centroavante, livre, marcar.