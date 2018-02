Grêmio faz 3 a 0 no São Luiz e se mantém 100% no Gaúcho O Grêmio venceu o São Luiz por 3 a 0, neste sábado à tarde, em Cidreira, na abertura da terceira rodada do Campeonato Gaúcho e chegou aos nove pontos ganhos, na liderança do Grupo 2 da competição. Se o Caxias vencer o 15 de Novembro, neste domingo, em Caxias do Sul, permanece ao lado do Grêmio na classificação. O jogo começou equilibrado e o São Luiz enfrentava o Grêmio sem qualquer receio. Logo no primeiro minuto, teve uma chance em cobrança de falta por Chiquinho que o estreante goleiro argentino Sebastián Saja defendeu. Aos 18 minutos, porém, o Grêmio fez 1 a 0 num gol contra do zagueiro Maurício, após cobrança de escanteio de Tcheco. O mesmo Tcheco repetiu o lance três minutos depois para Diego Souza ampliar, de cabeça. Atônito com os dois gols que levou, o São Luiz se tornou presa fácil para o Grêmio que, com a inteligente movimentação do jovem Carlos Eduardo, criou várias chances de gol. Aos 30 do segundo tempo, Tcheco, de fora da área, aumentou para 3 a 0. O time de Mano Menezes só não fez mais porque o goleiro Adílson, com grandes defesas, salvou o São Luiz de uma goleada ainda maior. Os outros jogos da terceira rodada serão todos neste domingo: Santa Cruz x Inter, Ulbra x Juventude, Novo Hamburgo x Guarany-BA e Glória x Gaúcho, Guarani-VA x São José-PA e Brasil x Esportivo. CAMPEONATO GAÚCHO Classificação - Grupo 2: 1.º - Grêmio, 9; 2.º - Caxias, 6; 3.º - Esportivo, 3, 0 de saldo; 4.º - São José-CS, 3, -1 de saldo; 5.º - São Luiz, 3, -2 de saldo; 6.º - Brasil, 1, 0 de saldo; 7.º - 15 de Novembro, 1, -4 de saldo; 8.º - São José-POA, 0, -2 de saldo; 9.º - Guarani-VA, 0, -3 de saldo.