Grêmio faz 3 a 1 CRB e avança direto à 3ª fase da Copa do Brasil

O Grêmio conseguiu o que queria e obteve nesta quarta-feira a classificação direta à terceira fase da Copa do Brasil. No estádio Rei Pelé, em Maceió, a equipe gaúcha derrotou o CRB por 3 a 1 e avançou por ter vencido por dois gols de diferença o jogo de ida da segunda fase da competição nacional. O destaque foi o atacante Pedro Rocha, que balançou as redes duas vezes.

Agora, o Grêmio terá pela frente o Criciúma. O time catarinense também passou direto para a terceira fase ao derrotar o Bragantino por 3 a 0, no jogo de ida, há duas semanas, em Bragança Paulista (SP). Por ter melhor ranking, o clube gaúcho fará o primeiro duelo em Santa Catarina e decidirá a vaga às oitavas de final em casa, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. As datas ainda serão confirmadas pela CBF.

Em campo, o Grêmio não teve dificuldades para ganhar e eliminar o jogo da volta. Ainda no primeiro tempo, contou com a juventude de seu ataque: Luan, de 22 anos, e Pedro Rocha, de 21. Aos 11 minutos, Luan recebeu de Giuliano na entrada da área e chutou forte no canto esquerdo do goleiro Júlio César para fazer 1 a 0. Aos 37, foi a vez de Pedro Rocha marcar o seu primeiro gol na partida.

Apostando na velocidade de Luan e Pedro Rocha, o terceiro aconteceu ainda antes do intervalo. Luan entrou driblando na área do CRB e chutou. Júlio César deu rebote, Giuliano bateu a segunda e o goleiro pegou de novo. Só no terceiro chute que a bola entrou. Luan resolveu apenas rolar para o centro da pequena área, onde Pedro Rocha colocou na rede.

No segundo tempo, o CRB voltou mais determinado, para ao menos diminuir e conseguir levar o confronto para o jogo em Porto Alegre, mas só teve forças para marcar um gol. Aos 25 minutos, Daniel Cruz ganhou de Rhodolfo pela direita e cruzou para Maxwell entrar de carrinho e colocar na rede.