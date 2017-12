Grêmio faz jogo de vida ou morte Qualquer resultado que não seja vencer, não serve para o Grêmio, neste sábado à tarde, contra o Vitória, em Salvador, pela 42ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lanterna da competição com 38 pontos, dois a menos que o Guarani, seu mais próximo concorrente na zona do rebaixamento, o time vai muito desfalcado a partida em Salvador. A suspensão de George, a ausência de Baloy, servindo a seleção do Panamá e as lesões de Felipe Mello e Christian e as incertezas das recuperações de Cláudio Pitbull e Léo Inácio, são os grandes problemas de Cláudio Duarte para escalar a equipe, que só será definida momentos da partida. Caso os dois atacantes titulares não se recuperem, Roberto Santos entra no comando de ataque.