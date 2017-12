Grêmio faz mistério para pegar a Lusa Ao contrário do que fez nas últimas partidas, o técnico Mano Menezes optou por esconder a escalação do Grêmio para o jogo contra a Portuguesa, neste sábado, no Olímpico, pela Série B do campeonato brasileiro. O treinador pode contar com todos seus jogadores, mas não definiu duas posições. No meio-campo, está indeciso entre Marcelo Costa, que auxilia na marcação, e Paulo Ramos, mais afeito às jogadas ofensivas. E, no ataque, ainda não escolheu quem será o companheiro de Ricardinho. A vaga é disputada por Marcel e Lipatin. O mistério criado por Mano Menezes faz parte do clima decisivo que o jogo tem. Quem ganhar, ficará a um passo da classificação para a Série A do ano que vem. Quem perder, ficará muito próximo de mais uma temporada na Segunda Divisão. O Grêmio lidera o quadrangular final, com cinco pontos. A Portuguesa tem quatro pontos. A torcida gaúcha promete lotar o estádio e comprou antecipadamente quase todos os 32 mil ingressos colocados à venda.