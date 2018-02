Grêmio faz mistério para voltar da Colômbia como líder O Grêmio vai esconder o esquema e a escalação até as 21h30 desta quinta-feira, quando vai a campo para enfrentar o Tolima, em Ibagué, na Colômbia, pela Copa Libertadores da América. Como de costume, o técnico Mano Menezes deu pistas evasivas sobre os planos que tem para o jogo. Se optar por uma defesa com três zagueiros, Teco entrará no lugar do lateral Lúcio e Ramón pode virar ala, na esquerda. A escalação do único atacante também não está definida. Everton é o favorito, mas Carlos Eduardo também tem chances. Ao chegarem a Ibagué, na terça-feira, os gaúchos foram informados que um terremoto havia sacudido a cidade um dia antes. Mas o que preocupou os jogadores foi o gramado do Estádio Manuel Murilo Toro. Tcheco deu nota cinco ao campo. Para Patrício, o terreno irregular vai dificultar o domínio da bola. O objetivo do Grêmio é arrancar ao menos um empate, resultado suficiente para manter o time na liderança do Grupo 3 no encerramento do turno, ao lado do próprio Tolima. Os dois times têm quatro pontos cada. O Cúcuta, que empatou com o Cerro Porteño na terça-feira, tem três pontos. Os paraguaios têm apenas um ponto. No returno, o Grêmio tem a vantagem de dois jogos em casa, contra o próprio Tolima e o Cerro Porteño, e só sai para enfrentar o Cúcuta. Deportes Tolima x Grêmio Deportes Tolima - Julio; Cuenú, Sinisterra, Cambindo e Vallejo; Escobar, Anchico, Patiño e Charria; Quintero e Perlaza. Técnico: Jaime de la Pava. Grêmio - Saja; Patrício, Schiavi, William e Lúcio (Teco); Nunes, Lucas, Diego Souza, Ramón e Tcheco; Everton (Carlos Eduardo). Técnico: Mano Menezes. Árbitro - Rafael Furchi (ARG). Horário - 21h30 (de Brasília). Local - Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, Colômbia.