Grêmio faz mudança e define Odorico Roman como novo vice de futebol

A diretoria do Grêmio tem novo vice-presidente de futebol. Após reunião do Conselho de Administração do Grêmio, eleito para os próximos três anos, Odorico Roman foi anunciado para o cargo. Ele já fazia parte da diretoria de futebol do time gaúcho.

Odorico Roman, de 58 anos, vinha trabalhando no Grêmio como diretor de futebol desde o segundo semestre desta temporada. Agora, porém, ele vai assumir a função que vinha sendo desempenhada por Adalberto Preis, se tornando o braço-direito do presidente Romildo Bolzan.

Agora como vice de futebol, Odorico Roman atuará mais diretamente na montagem do elenco gremista para a temporada 2017. O clube gaúcho ainda não oficializou a chegada de reforços, mas a diretoria não esconde que o setor ofensivo é o principal foco para contratações. Além disso, trabalha para manter destaques do elenco, como o volante Walace e o atacante Luan.

Campeão da Copa do Brasil, o Grêmio, dirigido por Renato Gaúcho, está classificado para a próxima edição da Copa Libertadores. O time gaúcho foi sorteado para o Grupo 8 e terá Deportes Iquique, Guaraní do Paraguai e Zamora como seus adversários.