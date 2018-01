Grêmio faz proposta por Claudiomiro O gerente de Futebol, Luiz Henrique Menezes, confirmou na noite desta quarta-feira que o Santos recebeu proposta do Grêmio para a compra do passe do volante Claudiomiro. Menezes não revelou as bases da negociação, que ainda está sendo estudada pelo clube e pelo próprio atleta, que é gaúcho. "Fomos consultados sobre a eventual transferência do volante na reunião do Clube dos 13 e ainda não fechamos a transação, que também precisa ser analisada pelo jogador", ponderou. Independente de qualquer negociação, o volante viajou hoje com o Santos para o México, onde o time vai participar de um quadrangular em Guadalajara, devendo enfrentar nesta sexta-feira a equipe do Atlas.