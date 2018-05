Grêmio faz reunião, mas futuro de Maxi segue indefinido

A diretoria do Grêmio trabalha para manter Maxi López no elenco em 2010 e encerrar a indefinição quanto ao futuro do jogador. Nesta segunda-feira, o presidente em exercício, Cesar Pacheco, e o assessor do departamento de futebol, Luis Onofre Meira, se reuniram com o atacante argentino, mas o impasse permanece.

"Ainda estamos conversando, sabendo um pouco mais do que está acontecendo. Não temos nada fechado ainda. Acho que nos próximos dias vamos ficar cem por cento. Hoje estamos em negociação", explicou Maxi López, que alega relações familiares para estudar a possibilidade de se transferir para o futebol europeu.

Luis Onofre Meira avisou que o Grêmio vai pagar 1,5 milhão de euros ao FC Moscou para adquirir 50% dos direitos econômicos de Maxi Lopez. A aquisição não impede que o atacante deixe o futebol gaúcho, mas garante um lucro para o clube em uma futura transferência.

"Vamos trabalhar até o último momento pela permanência do jogador. Graças ao trabalho de uma diretoria, conseguimos o dinheiro necessário e vamos exercer o direito de compra dos 50% do jogador. Nas próximas horas, o jogador entrará em contato conosco e vamos definir a permanência dele no clube", afirmou.