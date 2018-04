Grêmio faz São Paulo poupar titulares contra o Juventude

O pentacampeão São Paulo cumpre tabela no Brasileirão nesta quarta-feira, às 21h45, contra o Juventude, em Caxias do Sul, de olho mesmo em outro gaúcho: o Grêmio, adversário de domingo, no Morumbi. Afinal, o algoz do time do Morumbi na Libertadores deste ano ainda briga para se garantir na edição de 2008 do torneio e, para isso, precisa vencer. O São Paulo, no entanto, quer facilitar sua caminhada na competição sul-americana de 2008 e ‘matar’ o Grêmio o quanto antes, evitando, se possível, que o concorrente dispute o torneio. Por isso, o adversário desta quarta, que luta contra o rebaixamento, fica em segundo plano. Vale até poupar titulares pendurados com dois cartões amarelos para que não corram risco de ficar fora da "decisão" de domingo. Rogério Ceni, André Dias e Jorge Wagner, por exemplo, nem sequer viajaram para o Sul. "Não temos nada contra o Grêmio, pelo amor de Deus!", esclarece Rogério Ceni, que dará lugar a Bosco. "É o respeito que você tem pelas equipes gaúchas em Libertadores. Time gaúcho sabe jogar essa competição, é forte, é pegado, então, por isso mesmo, temos um duelo com o Grêmio, em que uma vitória seria importante. O time do Grêmio é bom. É um time que se ganhar do São Paulo não tenho dúvidas que se classifica. Tem muita tradição em Libertadores." Outros quatro jogadores também têm dois cartões amarelos (Souza, Dagoberto, Diego Tardelli e Hernanes), mas, devido ao enxuto elenco que tem nas mãos, Muricy se viu obrigado a relacioná-los para encarar o Juventude. Agora, se vão entrar em campo é outro papo. "Se eu colocar todo mundo, pode ser que eu nem tenha time para jogar no domingo", exagera Muricy. "Fico preocupado em ter um time competitivo." Figueirense Michel Alves; Camazzola, Nunes, Danilo e Régis; Lauro, Marcelo Costa, Bruno e Renato; Maycon e Tiago Cavalcanti Técnico: Beto Almeida São Paulo Bosco; Breno, Danilo Silva, Miranda e Júnior; Fernando, Richarlyson, Leandro e Sérgio Mota; Dagoberto e Borges Técnico: Muricy Ramalho Árbitro: Edilson Ramos da Mata (MT) Estádio: Alfredo Jaconi Horário: 21h45 TV: Globo e Band Diante de tal situação e sem mais nenhuma obrigação no Campeonato Brasileiro, o técnico são-paulino vai aproveitar para testar a rapaziada que não teve chance ou pouco jogou. Diante do Juventude, duas novidades estão confirmadas: o zagueiro Danilo Silva, que atuou apenas alguns minutos na partida diante do América, e o meia Sérgio Mota, de apenas 17 anos, apontado como a principal revelação das categorias de base do clube nos últimos anos. "Colocar gás novo é uma forma de motivar o pessoal", justifica Muricy Ramalho. No Juventude, a ordem é tentar vencer para continuar sonhando em escapar do rebaixamento. A equipe está em penúltimo lugar, com 35 pontos, e se ganhar do campeão fica 4 atrás do Corinthians, hoje o melhor time fora da zona de degola.