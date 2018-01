Grêmio fecha temporada 2006 com déficit de R$ 12,1 milhões No ano que voltou à principal divisão do futebol brasileiro, o Grêmio elevou suas receitas, mas também viu os custos subirem e fechou 2006 com um déficit de R$ 12,1 milhões, mais de três vezes superior aos R$ 3,932 milhões negativos contabilizados em 2005. A receita bruta de desporto cresceu 19% no ano passado, para R$ 46,283 milhões, mas o custo da atividade avançou 47,38%, para R$ 37,604 milhões. Com isso, o resultado bruto caiu de R$ 13,387 milhões para R$ 8,679 milhões. Numa prova da diferença que há entre disputar campeonatos de primeira e de segunda divisão, onde o Grêmio esteve em 2005, a receita de arrecadação com jogo subiu de R$ 2,5 milhões para R$ 3,6 milhões, e os repasses referentes às transmissões de futebol pela TV saltaram de R$ 7,9 milhões para R$ 16,4 milhões. Mas as receitas com vendas e empréstimos de jogadores recuaram de R$ 16,9 milhões para R$ 8,5 milhões. Os gastos com salários e encargos passaram de R$ 13,9 milhões para R$ 19,3 milhões. No ano passado, o Grêmio ganhou seu 34.º título gaúcho, foi desclassificado na 2.ª fase da Copa do Brasil pelo XV de Novembro (RS), mas conseguiu a terceira posição no Campeonato Brasileiro, o que lhe garantiu o direito de disputar a Copa Libertadores da América de 2007.