Grêmio festeja empate contra Vila Nova O Grêmio conseguiu empatar com o Vila Nova por 1 a 1 nesta quarta-feira, em jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil disputado em Goiânia. O resultado foi festejado como uma vitória pelo clube gaúcho, que sofreu o primeiro gol no início do jogo, conseguiu reagir e agora pode empatar a partida da volta por 0 a 0, em Porto Alegre (RS). O gol do Vila Nova foi construído por Pedro Júnior, um atacante que infernizou a vida dos zagueiros tricolores com seus dribles. Na jogada, ele passou por dois adversários e encobriu o goleiro Márcio. A bola entraria de qualquer jeito, mas Leonardo Manzi, em cima da linha, tratou de chutá-la para as redes e ficou com a autoria do gol. No segundo tempo, o técnico Hugo De León orientou Bruno a marcar Alexandre. Conseguiu com isso anular o armador que iniciava todas as jogadas e estabelecia o domínio do Vila Nova. Aos 22 minutos, Somália chegou à linha de fundo e cruzou para Gustavo, na pequena área, empatar o jogo. Necessitando da vitória por jogar em casa, o Vila Nova passou a pressionar. Mas o goleiro Márcio, sempre bem colocado, garantiu o resultado para os gaúchos com duas defesas espetaculares.