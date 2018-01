Grêmio fora das opções de Ronaldinho Quando retornar dos amistoso da seleção brasileira, em março, o atacante Ronaldinho Gaúcho vai definir o seu futuro nos próximos quatro meses, certo de que, no fim de julho, se apresenta ao Paris Saint-Germain (PSG), da França. A intenção do jogador é passar esse período em um clube brasileiro. Até agora, recebeu propostas de vários times, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nesta sexta-feira, o atacante treinou, de novo, com o elenco do Bangu. "Estamos a procura de um clube intermediário, mas não gostaria de revelar nomes agora porque só iria atrapalhar", explicou o jogador Assis, irmão de Ronaldinho, que está conduzindo as negociações. Entre os prováveis candidatos a contar com o atacante estão o Cruzeiro e o Vasco. Outros clubes brasileiros e estrangeiros também demonstraram interesse. "Temos propostas na mesa; vamos analisá-las." A permanência no Grêmio está descartada. Ao escolher, Ronaldinho vai levar em conta alguns aspectos, entre eles, a possibilidade de ser campeão. Por isso, terão vantagem os clubes que estão disputando a Taça Libertadores. "Quero ir para um clube em que vá disputar títulos." O Vasco é um forte candidato. "Seria muito bom atuar com Romário, que joga muito", comentou o atacante, afirmando que gostou do clima do Rio. Sobre a sua saída do Grêmio, Ronaldinho foi político, garantindo não ter sentido hostilidade dos torcedores. "O que houve foi a tristeza da torcida por eu estar saindo", observou. A viagem do jogador e da família para o Rio, segundo Assis, foi para evitar "contrangimentos" com os gremistas. A disputa entre o clube francês e o Grêmio, que reivindica na Justiça o direito de receber pela transferência do jogador, deve ser arbitrada pela Fifa. O atacante explicou que deu preferência ao PSG depois de ouvir conselhos de outros brasileiros que atuaram no time. "É um bom clube para começar no futebol europeu e Paris é onde tudo acontece." Mudança - Enquanto não define o seu futuro, Ronaldinho se prepara para atuar em uma nova posição na seleção: meia ofensivo. Anteriormente, ele sempre era escalado como atacante. "Conheço a função, mas vou ter de me adaptar para jogar na seleção", disse. Ronaldinho treinou intensamente, em Moça Bonita,campo bangüense. Como vai passar o Carnaval no Rio, Ronaldinho pode desfilar em alguma escola de samba, pois recebeu convite de todas. "Ainda não decidi se vou desfilar, em primeiro lugar vem o trabalho", afirmou ele, em referência a apresentação para a seleção, na quarta-feira de cinzas. Durante a sua estada na cidade, o atacante tem aproveitado para se divertir na noite e na praia.