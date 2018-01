Grêmio ganha a 1.ª; Inter só empata O Grêmio venceu o São Gabriel por 3 a 1 nesta sexta-feira, no Estádio Silvio de Faria Corrêa, em São Gabriel (RS), e saltou da lanterna para o segundo lugar da Chave 2 do Campeonato Gaúcho, com cinco pontos e um jogo a mais que os outros times do grupo, inclusive o líder Brasil, que tem sete pontos. Os gols do tricolor foram marcados por Bruno, Samuel e Marcinho. Gustavo descontou para o São Gabriel, que ficou na lanterna, com três pontos. Foi a primeira vitória do Grêmio, na quarta rodada do campeonato. Quem continua ?patinando? é o Internacional, que empatou em casa, por 0 a 0, com o Novo Hamburgo e ainda não venceu neste campeonato. pesar do mau resultado, o colorado se afastou da lanterna da Chave 1. É o quinto colocado, com três pontos. O último colocado passou a ser o Farroupilha, que perdeu por 2 a 1 para o Veranópolis, novo líder do grupo, com sete pontos. Na Chave 3, o Juventude ganhou do Passo Fundo por 5 a 1 e a Ulbra empatou com o Esportivo, por 0 a 0. O líder continua sendo o 15 de Novembro, que não jogou e tem nove pontos. O Juventude manteve o segundo lugar, agora com sete pontos, e a Ulbra permanece na terceira posição, com cinco pontos.