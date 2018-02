Grêmio ganha do Bahia e também avança O Grêmio venceu o Bahia por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico, e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. O gol foi marcado por Samuel no segundo tempo. Fazia 16 anos, desde a Copa do Brasil de 1989, que o tricolor gaúcho não ganhava do time baiano em Porto Alegre. Depois de vacilar e ser dominado nos dez minutos iniciais, o Grêmio tomou o controle do jogo e passou a pressionar. Durante o primeiro tempo, conduzido pelo jovem armador Ânderson, um jogador capaz de driblar com facilidade e fazer lançamentos precisos, o time gaúcho criou oito chances, mas sempre encontrou o goleiro Márcio atento e bem colocado. A melhor oportunidade, no entanto, foi do Bahia, num contra-ataque, aos 34 minutos. Em jogada individual, Dill superou a linha de impedimento do Grêmio e avançou livre, para chutar a bola na trave. Para quebrar o ritmo do Grêmio, o técnico do Bahia, Hélio dos Anjos, mandou o volante Fernando Miguel grudar em Ânderson no segundo tempo. A estratégia conteve o Grêmio nos minutos iniciais. Mas, o time de Hugo De León voltou a ameaçar aos 29 minutos, quando Samuel, sozinho, errou em bola na pequena área e, daí em diante, retomou a pressão. Aos 33 minutos o mesmo Samuel, que havia entrado no lugar de Ênio, pegou um rebote e marcou o gol da vitória e da classificação.