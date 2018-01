Grêmio ganha do Vila e enfrenta o Flu O Grêmio derrotou o Vila Nova por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS), e está classificado para enfrentar o Fluminense na terceira fase da Copa do Brasil. O time gaúcho contava com a vantagem do empate por 0 a 0, já que tinha empatado o jogo de ida, em Goiânia, por 1 a 1, e passou boa parte do primeiro tempo tentando reter a bola no seu campo de ataque. Mas teve de acelerar o ritmo depois de sofrer o primeiro gol, aos 28 minutos, num cruzamento de Wando, em cobrança de falta, que o zagueiro Cláudio Luís desviou para as redes. O Grêmio empatou logo depois, aos 32 minutos, quando Fábio Bala aproveitou-se de uma trapalhada da defesa do Vila Nova para roubar a bola e chutar no canto direito de Michel. Desaparecida a vantagem do 0 a 0, o Grêmio se lançou ao ataque no segundo tempo. Após muita insistência e algumas chances desperdiçadas por seus atacantes, o time gaúcho fez seu segundo gol. Somália cruzou para Márcio Oliveira, entre dois zagueiros, tocar para as redes, aos 23 minutos. O Vila Nova poderia ter empatado e garantido a classificação aos 31 minutos, numa jogada individual de Leonardo Manzi, que enganou três gremistas, inclusive o goleiro, e chutou com precisão. Mas o zagueiro Alessandro vinha na cobertura e salvou seu time embaixo da trave. O Grêmio resistiu à pressão e, num contra-ataque, fez seu terceiro gol, aos 45 minutos, em jogada de Samuel, que avançou pela direita e acertou um chute cruzado sem chances para Michel. Confira como fica a tabela da Copa do Brasil 2005