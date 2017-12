Grêmio ganha e deixa Paysandu na lanterna O Grêmio derrotou o Paysandu por 3 a 1, neste sábado, em pleno Mangueirão, em Belém. A vitória levou os gaúchos aos 10 pontos no Campeonato Brasileiro. Já o clube paraense continua lanterna, com apenas 2 pontos ganhos em 7 partidas disputadas. Essa foi a terceira derrota do Paysandu no Mangueirão neste campeonato, o que deixou bastante irritada a sua torcida, já temendo o rebaixamento. Tanto que, no final do jogo deste sábado, os torcedores vaiaram o time e pediram a saída do presidente do clube, Arthur Tourinho. O Grêmio abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Christian sofreu pênalti e bateu, fazendo 1 a 0. O Paysandu conseguiu reagir logo depois. Aos 30, Alonso deixou tudo igual. Na segunda etapa, Michel Bastos aproveitou falha da defesa do Paysandu para fazer 2 a 1, aos 20 minutos. Depois, aos 30, Christian, novamente de pênalti, fechou a vitória do Grêmio.