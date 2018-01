Grêmio ganha e dispara na frente O Grêmio disparou na liderança do Grupo E da Copa Mercosul, depois de derrotar a Universidad de Chile por 2 a 0, neste sábado, em Porto Alegre. A equipe gaúcha, que havia goleado o River Plate por 4 a 2 na estréia, em Buenos Aires, chegou aos seis pontos na competição. O time chileno tem três e Palmeiras e River somaram apenas um até agora. No primeiro tempo, Zinho abriu o placar para o Grêmio, após receber passe de Tinga aos 22 minutos. A vitória da equipe gaúcha foi definida com um gol do atacante Rodrigo Gral. Aos 10 da segunda etapa, ele recebeu um lançamento de Zinho e cabeceou para marcar 2 a 0.