Grêmio ganha e é o vice-líder O Grêmio venceu o Pelotas por 2 a 1, neste domingo, em Porto Alegre, pela 9ª rodada da Copa Sul-Minas. Com a vitória, a equipe gremista chegou aos 18 pontos e manteve a segunda colocação, atrás apenas do Cruzeiro, que tem 20. Já o Pelotas está em 12º lugar, com 8 pontos. No primeiro tempo, o Grêmio não conseguiu repetir a boa atuação que teve contra o Oriente Petrolero, na última quinta-feira, pela Copa Libertadores. A forte marcação do Pelotas, que estreava o técnico Arnaldo Lira, não dava muitas opções de ataque aos gremistas. O primeiro gol do Grêmio saiu de uma desatenção da zaga, que permitiu a Fabio Baiano fazer 1 a 0, aos 17 minutos, após passe de Rodrigo Mendes. A alegria, porém, durou pouco. Aos 23, Giuliano pegou o rebote de uma falta cobrada na trave por Paulo César e empatou a partida. O segundo tempo não foi diferente do primeiro. Foram poucas as jogadas perigosas. A primeira delas foi aos seis minutos, quando Rodrigo Mendes aproveitou o lançamento direto da defesa, invadiu a grande área do Pelotas e chutou cruzado, sem chance de defesa para Rafael: 2 a 1. O Pelotas pressionou a defesa do Grêmio e perdeu a chance do empate aos 44 minutos. No lance, Assis recebeu lançamento de Edenilso, entrou sozinho na área e chutou, mas Danrlei fez uma grande defesa e garantiu a vitória gremista.