Grêmio ganha e fica perto da Série A O Grêmio Está bem perto de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro em 2006. O time gaúcho venceu o Santa Cruz por 2 a 0, na tarde deste sábado, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS), pela penúltima rodada do quadrangular decisivo da Série B, e só precisa empatar com o Náutico na última rodada para garantir sua vaga. Com a derrota, a terceira para o Grêmio no Sul, o Santa Cruz ficou na segunda colocação, com sete pontos, dois a menos que os gremistas. Agora terá que vencer a Portuguesa em Recife, no próximo sábado. O jogo deste sábado começou com cinco minutos de atraso, porque o Grêmio retardou o máximo que pôde sua entrada em campo. Como dependia do resultado de Portuguesa x Náutico, o time gaúcho queria sabendo do resultado da partida no Canindé. Quando a finalmente bola rolou, o Grêmio, como era de se esperar, começou pressionando e, num bate-rebate na área após cobrança de escanteio, Marcelo acertou a trave de Cléber logo no primeiro minuto. O Santa se recompôs equilibrou o jogo. Depois de um início em alta velocidade, os dois times diminuíram o ritmo na metade do primeiro tempo. Mesmo assim, o Grêmio continuava superior. Na etapa final, o Grêmio abriu o placar aos 11 minutos. Lipatin dividiu pelo alto com Cléber após levantamento de bola de Patrício em cobrança de falta. Aos 25 minutos, em outro levantamento de bola na área, desta vez feito por Ricardinho, o Grêmio ampliou com Marcel, que cabeceou de costas para o gol. Nos minutos finais, o Grêmio pressionou em busca do terceiro gol, mas abusou do direito de perder oportunidades.