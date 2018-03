Grêmio ganha e segue na Libertadores O Grêmio precisava apenas do empate, pois tinha vencido no Paraguai por 3 a 2. Fez mais. Venceu o Olimpia por 3 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, e está classificado para as quartas-de-final da Copa Libertadores da América. O próximo adversário do time gaúcho será o Independiente Medellin. O primeiro jogo está marcado para o dia 21, no Brasil, e a decisão acontece dia 28, na Colômbia. Como podia até empatar, o Grêmio entrou tranqüilo em campo. Assim, o ataque funcionou bem e a equipe chegou facilmente à vitória sobre o Olimpia. Com boas atuações de Rodrigo Fabri, Luís Mário e Christian, os gols não demoraram a sair. No primeiro gol, Luís Mário cruzou da direita, a defesa afastou mal e Rodrigo Fabri surgiu para marcar, aos 16 do primeiro tempo. Cinco minutos depois, Rodrigo Fabri lançou Luís Mário, que cruzou para Christian dominar no peito, passar por um zagueiro e chutar para as redes. E no terceiro, aos 4 da segunda etapa, Rodrigo Fabri cruzou para Christian, que se antecipou e desviou a bola do alcance do goleiro Tavarelli. Ficha técnica: Grêmio: Danrlei; Ânderson Lima, Gavião, Claudiomiro e Roger; Amaral (Emerson), Tinga, Rodrigo Fabri e Gilberto; Christian (Caio) e Luís Mário (Carlos Miguel). Técnico: Tite. Olimpia: Tavarelli; Isasi, Cáceres, Pedro Benitez e Franco; Quintana, Enciso, Orteman e Alvarenga (Cordoba); Peque Benitez (Juan Carlos Benitez) e Lopez. Técnico: Alicio Solalinde. Gols: Rodrigo Fabri, aos 16, e Christian, aos 21 minutos do primeiro tempo; Christian, aos 4 do segundo. Árbitro: Horacio Elizondo (ARG). Cartão amarelo: Orteman, Quintana, Peque Benitez, Cáceres, Claudiomiro e Amaral. Renda: R$ 310.000,00. Público: 32.008 pagantes. Local: Olímpico, em Porto Alegre. Tabela da Libertadores