Grêmio ganha mas Inter fica com vaga Depois de 11 jogos sem vencer o clássico gaúcho, o Grêmio ganhou de virada do Internacional, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Olímpico. Apesar disso, foi o Inter quem ficou com a vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana - enfrenta o Cruzeiro -, pois tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 0. Obrigado a vencer por três gols de diferença para se classificar, o Grêmio partiu para o ataque. Apesar de sofrer implacável marcação individual de Álvaro, Cláudio Pitbull conseguiu assustar o Internacional diversas vezes. Somente no primeiro tempo, obrigou Clemer a uma grande defesa aos 4 minutos, acertou a trave aos 8 e fez boa cobrança de falta logo depois. O Grêmio teve mais uma chance no primeiro tempo, que Felipe Melo desperdiçou, aos 20 minutos. Mas foi o Internacional, na única vez que atacou com perigo, que abriu o placar. Aos 27, Chiquinho avançou pela ponta-esquerda, virou para o lado de dentro do campo e chutou fraco. A bola bateu em Baloy e enganou o goleiro Márcio: 1 a 0. Ao contrário do desânimo apresentado nos últimos jogos, o Grêmio reagiu e mostrou força, atendendo aos apelos do técnico Cuca. E, assim, conseguiu a virada no segundo tempo. Aos 12 minutos Cláudio Pitbull sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou e fez o gol de empate. Na pressa de pegar a bola para acelerar o reinício do jogo, Claudiomiro empurrou o goleiro Clemer, que revidou com um pontapé. Os dois foram expulsos. O Inter teve de tirar o atacante Danilo para a entrada do goleiro reserva André, que acabaria aclamado como herói do jogo. O Grêmio seguiu na pressão e, aos 31 minutos, em seu primeiro lance, o atacante Roberto Santos, que havia entrado no lugar do ala-direito Fábio Pinto, fez o segundo gol, concluindo um cruzamento de Cláudio Pitbull. Como precisava de mais um gol para levar a decisão da vaga para os pênaltis, o Grêmio continuou pressionando. Mas André salvou o Internacional com quatro defesas espetaculares, em chutes de Emerson, Roberto Santos e Arílson (duas vezes).