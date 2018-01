Grêmio ganha suado do Cerro e avança na Libertadores O Grêmio teve grandes dificuldades, mas venceu o Cerro Porteño por 1 a 0 nesta terça-feira, no Estádio Olímpico, e está classificado para as oitavas-de-final da Copa Libertadores da América como primeiro colocado do Grupo 3, com dez pontos. O Cúcuta, que ganhou do Tolima por 4 a 3 em Ibagué, na Colômbia, ficou em segundo lugar, com nove pontos, e também passa à fase seguinte. O Tolima e o Cerro Porteño ficaram com sete pontos e foram eliminados. Apostando no empate que daria a classificação ao seu time, o técnico do Cerro Porteño, Gustavo Costas, colocou Cabrera como líbero, atrás de Pérez e Brítez, não liberou os alas Rojas e Álvarez para atacar e orientou González a proteger a defesa, deixando as opções ofensivas para as saídas rápidas de Salcedo e Morínigo para o ataque. A estratégia assustou o Grêmio logo aos sete minutos, quando Salcedo cabeceou para fora uma bola rebatida por Saja. O Grêmio insistiu muito no ataque, mas só conseguiu passar pela muralha paraguaia poucas vezes e, ainda assim, encontrou o goleiro Navarro atento e bem colocado. No primeiro tempo, ele fez duas defesas difíceis de chutes de Diego Souza e Tuta, além de seis intervenções precisas. A persistência gremista foi recompensada aos 24 minutos do segundo tempo, quando o time já estava recorrendo aos lançamentos longos para tentar chegar à área adversária. Na cobrança de uma falta, Sandro Goiano cruzou a bola para o atacante Everton desviar de cabeça e marcar o gol que fez os 44 mil torcedores trocarem a angústia pela expressão aliviada de quem havia superado uma grande dificuldade. Cansado, o Cerro não chegou a esboçar uma reação. E o Grêmio tratou de tocar a bola e fazer o tempo passar, até comemorar a classificação. GRÊMIO 1 x 0 CERRO PORTEÑO Grêmio - Saja; Patrício, William, Teco e Lúcio; Nunes (Everton), Sandro Goiano, Diego Souza e Tcheco (William Magrão); Carlos Eduardo (Edmílson) e Tuta. Técnico: Mano Menezes. Cerro Porteño - Navarro; Pérez, Cabrera e Brítez (Cristaldo); Rojas, González, Salcedo, Morínigo (Da Silva) e Álvarez; Achucarro (Godoy) e Ramírez. Técnico: Gustavo Costas. Gols - Everton, aos 24 minutos do segundo tempo. Árbitro - Sérgio Pezzotta (Argentina). Cartões amarelos - Patrício, William, Diego Souza, Tuta, Navarro, Pérez, Cabrera, Salcedo e Achucarro. Renda - R$ 947.630,00. Público - 44.612 (total). Local - Estádio Olímpico, em Porto Alegre.