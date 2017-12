Grêmio ganha uma, mas segue na lanterna O Grêmio venceu o Paysandu por 2 a 0, neste sábado à tarde, em Porto Alegre, pela 42ª rodada do Campeonato Brasileiro e chegou aos 40 pontos ganhos. Mesmo assim, ainda continua na lanterna da competição - agora com 119 dias na zona de rebaixamento. O Paysandu ficou nos 45, mas baixou uma posição: agora é o 20º colocado na tabela. O Grêmio, que a última hora ficou sem Christian - fez uma artroscopia no joelho direito e pára por 20 dias - começou com Caio ao lado de Cláudio no ataque. Sem uma referência na frente, a equipe gaúcha se limitou aos chutes da intermediária por Gilberto - três vezes - Tinga, Gavião e Caio, todas para fora, sem perigo para Carlos Germano. A situação não mudou até o final do primeiro tempo. Aliás, a melhor chance foi do Paysandu, aos 42 minutos. Magnum recebeu um passe de Jóbson e, sozinho na frente de Eduardo Martini, chutou por cima. O técnico Adílson Batista, irritado com o mau desempenho da sua equipe, antes de entrar para vestiário, fez um forte desabafo: "Foi o pior primeiro tempo desde que eu cheguei ao Grêmio". O Grêmio voltou jogando mais pelos flancos no segundo tempo. Isto deu resultado aos 17 minutos, quando George, que substituiu o lesionado Ânderson Lima, fez o gol do alívio para a torcida: após uma tabela com Tinga entrou na grande área e chutou forte, na diagonal, sem chances para Germano. Ao mesmo tempo, o meio-campo acertou a marcação e não permitiu chances de gol ao Paysandu. O Grêmio insistiu no ataque e, aos 44 minutos Gilberto, após jogada de Marcelinho, fez 2 a 0, para garantir a vitória. O Grêmio vai enfrentar na próxima rodada o Vasco, no Olímpico, dia 22. Já o Paysandu recebe o Juventude, dia 23, domingo.