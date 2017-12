Grêmio garante vaga antecipada com vitória O Grêmio venceu o São Gabriel por 3 a 0, neste domingo, em Porto Alegre, chegou aos 13 pontos ganhos e, com a vitória, conseguiu a classificação antecipada à segunda fase do Grupo 1 do Campeonato Gaúcho. O Juventude, que empatou com o Glória por 1 a 1, em Caxias do Sul, é o segundo, com nove. O jogo, como se esperava, foi totalmente unilateral, já que o São Gabriel, com apenas um ponto ganho no Grupo 2, não ofereceu a mínima resistência. Mesmo com toda a sua superioridade, o Grêmio só foi fazer 1 a 0 aos 43 minutos, através de Cocito, após passe de Michel. No segundo tempo o sufoco foi maior ainda. Aos sete minutos, Luciano Ratinho aumentou para 2 a 0 e, aos 19, Bruno, o melhor em campo, fez 3 a 0, cobrando pênalti. Além dos gols, o Grêmio teve mais oito grandes chances de gols. O São Gabriel teve apenas uma conclusão, aos 13 minutos, com Ale Menezes, para boa defesa de Tavarelli.