Grêmio garante vantagem ao empatar com Juventude Juventude e Grêmio empataram por 3 a 3 a primeira partida das finais do Campeonato Gaúcho, neste domingo, em Caxias do Sul (RS). Como marcou gols fora de casa, o time tricolor leva a vantagem de poder empatar por até 2 a 2 o jogo da volta, domingo que vem, no Estádio Olímpico, para ficar com o título. O único resultado que leva a decisão para os pênaltis é mais um empate por 3 a 3. O Juventude precisa ganhar ou empatar marcando pelo menos quatro gols. Mesmo tendo um jogo decisivo pela Libertadores na quarta-feira, contra o São Paulo, o Grêmio optou por usar seus titulares, que saíram desgastados. O jogo foi disputado em alta velocidade e teve todos os ingredientes de uma grande decisão, com estádio cheio, seis gols, duas bolas na trave, diversas oportunidades criadas e desperdiçadas pelos dois times e até lances polêmicos como um gol mal anulado do Juventude. Logo a dois minutos de jogo o garoto Carlos Eduardo recebeu lançamento de Tuta e entrou na defesa do Juventude a dribles até ficar livre para marcar o primeiro gol. Aos 14 minutos, Michell, do Juventude, mandou uma bola no travessão de Saja. Aos 18 minutos, uma bola chutada por Diego Souza desviou num zagueiro, bateu na trave do Juventude e saiu pela linha de fundo. Aos 28 minutos, Radamés cobrou falta cruzando a bola para William marcar. O gol foi anulado, mas a televisão mostrou que o jogador não estava impedido. Mas o empate não demorou. Quatro minutos depois, Márcio Azevedo cobrou escanteio e Wescley cabeceou a bola para baixo e fez o primeiro gol do Juventude. O Grêmio recuperou a vantagem rapidamente. Aos 34 minutos, o goleiro André saiu mal e foi encoberto por um lançamento de Tcheco. A bola sobrou para Carlos Eduardo marcar o segundo gol do Grêmio. No segundo tempo, com o atacante Gabriel no lugar do lateral Michell, o Juventude se desvencilhou da marcação gremista e passou a pressionar. E virou o jogo com dois gols quase iguais. Aos 7 minutos, Cristiano acertou um chute de fora da área, rasteiro, fora do alcance de Saja. A bola bateu na trave e entrou. Aos 34 minutos, da mesma posição, com um chute igual, que também bateu na trave e entrou, Da Silva colocou o Juventude em vantagem. O Grêmio só conseguiu o empate aos 46 minutos, num cruzamento de Bruno Telles que encontrou Tuta livre para marcar. JUVENTUDE 3 X 3 GRÊMIO Juventude - André; Michell (Gabriel), Wescley , Éderson e Márcio Azevedo; Radamés, Júlio César (Veiga), Lauro , Juliano e William; Cristiano (Da Silva ). Técnico: Ivo Wortmann. Grêmio - Saja; Patrício , William, Teco e Lúcio (Bruno Telles); Edmílson, Sandro Goiano , Diego Souza e Tcheco (Everton); Carlos Eduardo (Ramón) e Tuta . Técnico: Mano Menezes. Gols - Carlos Eduardo, aos 2 e aos 34, e Wescley, aos 32 minutos do primeiro tempo; Cristiano, aos 7, Da Silva, aos 34, e Tuta, aos 46 minutos do segundo tempo. Árbitro - Vinícius Costa. Público - 18.152 espectadores. Renda - R$ 216.350,00. Local - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).