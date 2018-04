Grêmio garante vitória na Justiça pelo meia Renato

O Grêmio anunciou na noite desta quarta-feira que conseguiu uma vitória na Justiça de Trabalho de Campinas para contar com o meia Renato, que tinha sido impedido de atuar pelo time gaúcho. O jogador foi obrigado a reintegrar o seu ex-clube, a Ponte Preta, mas agora deve ser regularizado nos próximos dias como atleta do Grêmio na CBF. Na decisão da Justiça, porém, ainda cabe recurso.

O imbróglio se deu por causa do clube árabe Al-Ittihad, que comprou os direitos federativos de Renato junto à Ponte Preta. No entanto, existia uma cláusula no acordo firmado entre os dois times de que, se a equipe da Arábia Saudita não pagasse uma das parcelas pelo jogador, o que acabou acontecendo, ele teria de reintegrar a Ponte.

Renato chegou a aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF como jogador do Grêmio, mas hoje consta com atleta da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Com a decisão da Justiça nesta quarta, o meia deve novamente aparecer no registro da Confederação como jogador gremista.