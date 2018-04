Grêmio goleia Atlético-MG em casa e segue perto do G-4

O Grêmio goleou o Atlético-MG por 4 a 1 neste domingo, no Olímpico. Foi a nona vitória em 11 jogos disputados em Porto Alegre, onde o time gaúcho permanece invicto no Campeonato Brasileiro, com aproveitamento de 87,9% dos pontos disputados.

A campanha impecável em casa contrasta com os resultados medíocres obtidos fora. Como visitante, o Grêmio colecionado oito derrotas, dois empates e nenhuma vitória. O resultado deixou a equipe com 31 pontos na classificação. Já o Atlético segue com 33, também próximo do G-4.

A exemplo de domingo passado, quando o Grêmio derrotou o Flamengo pelo mesmo placar, o goleiro Victor contribuiu decisivamente para garantir o resultado com pelo menos três defesas difíceis, em duas conclusões de Diego Tardelli e uma de Rentería.

Enquanto Victor defendia todas as bolas chutadas pelos mineiros, o ataque fazia sua parte lá na frente. Aos sete minutos, Tcheco lançou a bola na área e Réver subiu mais do que todos os zagueiros para abrir o placar, de cabeça. Aos 23, Souza cruzou e Perea, também de cabeça, fez o segundo. Aos 29, Souza cobrou falta com perfeição e marcou o terceiro.

No segundo tempo, Jonas também fez o seu gol. Aos 13 minutos, ele recebeu a bola na área e, mesmo atrapalhado entre os zagueiros, conseguiu empurrá-la para as redes. O atacante tornou-se o artilheiro gremista na competição, com oito gols.

O Atlético ainda descontou em boa jogada de Evandro, que avançou sozinho entre os defensores gremistas até ficar livre para tirar a bola de Victor, aos 33 minutos.

Ficha Técnica:

Grêmio 4 x 1 Atlético-MG

Grêmio - Victor; Thiego, Mario Fernandes, Réver e Bruno Collaço; Túlio, Adílson, Tcheco e Souza (Makelelê); Perea (Douglas Costa) e Jonas (Herrera). Técnico: Paulo Autuori

Atlético-MG - Bruno; Marcos Rocha (Evandro), Welton Felipe, Alex Bruno e Thiago Feltri; Jonílson, Carlos Alberto, Renan e Renan Oliveira (Júnior); Diego Tardelli e Éder Luís (Rentería). Técnico: Celso Roth

Gols - Réver, aos oito, Perea, aos 23, e Souza, aos 29 minutos do primeiro tempo; Jonas, aos 13, e Evandro, aos 33 minutos do segundo tempo

Árbitro - Wilson Souza de Mendonça (PE)

Cartões amarelos - Bruno Collaço (Grêmio); Jonílson (Atlético-MG)

Renda - R$ 348.510,00

Público - 22.051 espectadores

Local - Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS)