Grêmio goleia e Santa Cruz perde O Grêmio fez a festa de seu torcedor nesta sexta-feira à noite ao golear o São Raimundo, por 4 a 0, no Estádio Olímpico, saltando de oitavo para quarto lugar no Campeonato Brasileiro da Série B. A 15.ª rodada ainda teve a derrota do líder Santa Cruz para o Vila Nova por 1 a 0, em Goiânia (GO), e dois empates: o Paulista empatou casa para o Caxias, em 1 a 1, mesmo placar da Portuguesa com o Avaí, em Florianópolis (SC). O Grêmio marcou dois gols em cada tempo: Marcelo Costa e Pereira; Domingos e Paulo Ramos. O time gaúcho chegou aos 25 pontos, saindo da oitava para a quarta posição, deixando o time de Manaus em 12.º colocado, com 19 pontos. Num jogo equilibrado, o Vila Nova superou o Santa Cruz, com um gol de Wando, de cabeça, aos 17 minutos. Esta foi a segunda vitória seguida do time goiano, agora com 22 pontos, em nono lugar. Mesmo perdendo, o time pernambucano lidera isoladamente, com 31 pontos, três a mais do que o Santo André. Em Jundiaí (SP), o Paulista deu um passo para trás ao empatar com o Caxias, em 1 a 1. Canhoto, aos seis minutos do segundo tempo, abriu o placar para os visitantes, com Anderson empatando nos acréscimos, de pênalti, aos 47 minutos. Ainda na fase inicial, Cristian desperdiçou um pênalti, ao mandar a bola na trave. O time paulista com 18 pontos, se mantém em 16.º lugar. O Caxias, com 16 pontos, subiu uma posição, chegando aos 19.º lugar. Avaí e Portuguesa empataram, em 1 a 1, no Estádio da Ressacada, com Fábio Oliveira marcando para o time da casa, aos 29 minutos do primeiro tempo e Leandro Amaral, aos seis minutos do segundo tempo, empatando para a Portuguesa. Fábio Oliveira perdeu um pênalti quando o jogo não tinha gols. O time paulista vinha de duas derrotas, para Marília e Vila Nova, e ficou contente em conquistar um ponto fora de casa, chegando aos 24 pontos, em quinto, um a mais do que o Avaí, em sétimo.