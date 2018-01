Grêmio goleia e segue na Libertadores O Grêmio assegurou sua classificação para as quartas-de-final da Copa Libertadores da América com uma goleada por 4 a 0 sobre o River Plate, nesta quinta-feira à noite, em Porto Alegre. O Tricolor gaúcho também havia vencido o primeiro jogo, em Buenos Aires, por 2 a 1. Na próxima fase o time brasileiro enfrenta o vencedor de América de Cali e Nacional, do Uruguai. A expulsão do zagueiro Ayala, por jogo violento, na metade do primeiro tempo, modificou uma partida que até aquele momento era equilibrada e truncada pela rigorosa marcação dos times. O Grêmio começou a encontrar espaços e criar jogadas. Aos 40 minutos, Rodrigo Mendes, em jogada individual, abriu o placar e chegou ao seu nono gol na Libertadores, da qual é o artilheiro. Nos descontos do primeiro tempo, Gilberto venceu a marcação de três argentinos e chutou. O goleiro Comizzo conseguiu desviar a bola, mas Luizão, bem colocado, empurrou-a para as redes, fazendo 2 a 0. O River Plate voltou com três modificações para o segundo tempo e criou três grandes chances de gol. Mas a expulsão de Hussain, também por jogo violento, acabou com a capacidade de reação do River Plate. O Grêmio chegou ao terceiro gol, marcado por Zinho, aos 25 minutos, e ao quarto, de Luis Mário, aos 32 minutos. Em seu primeiro jogo pelo Grêmio no Estádio Olímpico, Luizão deixou a torcida satisfeita. Além de marcar seu primeiro gol com a camisa do Grêmio, demonstrando oportunismo, também deslocou-se com precisão e protegeu a bola para os companheiros que chegavam de trás. Saiu aplaudido aos 15 minutos do segundo tempo, dando lugar a outro ídolo dos gremistas, Luis Mário. No outro jogo pela Libertadores, desta quinta-feira, o Olimpia derrotou o Cobreloa, por 2 a 1, e também garantiu uma vaga na próxima fase. Seu adversário será o bicampeão Boca Juniors. No jogo de ida o Olimpia vencera por 2 a 0.