Grêmio goleia Flu e vai encarar Fla O Grêmio venceu o Fluminense, por 4 a 1, nesta quarta-feira, no Olímpico, e está classificado para enfrentar o Flamengo nas quartas-de-final da Copa do Brasil. O time gaúcho dominou todo o jogo, dando poucas chances ao adversário. Com a defesa bem fechada, trocando passes e tomando a iniciativa de atacar, o Grêmio criou quatro boas chances de abrir o placar até os 20 minutos, inclusive um chute na trave, de Michel. Nesse ritmo, o primeiro gol foi marcado aos 32 minutos. Tiago Prado lançou Marcelinho, que escapou de Odvan e levou a bola até o meio da área para fazer 1 a 0. No início do segundo tempo, depois de escanteio cobrado por Michel, Tiago Prado cabeceou para as redes. Com a vantagem de 2 a 0, o Grêmio relaxou e o Fluminense cresceu. Dos 5 aos 30 minutos, Tavarelli fez quatro boas defesas. Aos 27 minutos, foi obrigado a fazer um pênalti, que Rodolfo cobrou e converteu. A reação do Fluminense já assustava os torcedores quando Christian, de cabeça, fez 3 a 1. O gol desanimou o Fluminense, que só voltou a ameaçar o Grêmio no final do jogo, com um chute na trave. Mas a noite era mesmo do Tricolor gaúcho. Aos 46 minutos, Christian tabelou com Luciano Ratinho e lançou Cláudio Pitbull, que fez o quarto gol.