Grêmio goleia Fluminense e segue vivo no Brasileirão

O Grêmio goleou o Fluminense por 5 a 1, neste domingo, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro e, com 39 pontos, segue na briga pelo título e por uma vaga na Copa Libertadores da América. Com a derrota, o time de Cuca continua na lanterna com 18, cada vez mais perto do rebaixamento para a Série B.

As facilidades para o Grêmio começaram cedo. Logo aos 10 minutos, após falta cobrada por Souza pelo lado direito, o atacante Adeílson tentou cortar o cruzamento e fez gol contra - na súmula, o gol foi anotado para o jogador gremista.

Aos 19, Tcheco repetiu uma cobrança de pênalti - o goleiro Rafael se adiantou na batida de Jonas - e ampliou para 2 a 0. Quatro minutos depois, outra vez Souza, após passe de Tcheco, aumentou a agonia carioca.

Veio o segundo tempo e a tranquilidade do Grêmio continuava. Kieza descontou aos 12 minutos, mas o zagueiro Cássio fez mais um gol contra, na tentativa de cortar um cruzamento pela esquerda de Herrera, e o time gaúcho abriu 4 a 1.

Com o adversário no chão, sem qualquer chance de recuperação, o Grêmio conseguiu mais um gol. Aos 39 minutos, o artilheiro Jonas fechou a goleada e chegou ao seu 13.º gol neste Brasileirão. Com os cinco gols marcados, o clube gaúcho chegou a 48 e tem agora o melhor ataque do campeonato, ultrapassando o seu maior rival, o Internacional, que liderava este quesito com 47.

Na próxima rodada, no final de semana, o Grêmio terá pela frente o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Já o Fluminense encara o Avaí, no Rio de Janeiro, mas no meio de semana joga pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, enfrenta o Alianza Atlético, em Lima (Peru).

GRÊMIO 5 X 1 FLUMINENSE

Grêmio - Victor; Thiego, Réver, Rafael Marques e Bruno Collaço; Adílson (Túlio), Fábio Rochemback, Tcheco e Souza (Léo); Herrera e Jonas. Técnico: Paulo Autuori

Fluminense - Rafael; Ruy, Gum, Luiz Alberto e Paulo César (Cássio); Diogo, Urrutia, Conca e Equi González (Marquinho); Kieza e Adeílson (Fábio Neves). Técnico: Cuca

Gols - Souza, aos 10 e aos 23, e Tcheco (pênalti), aos 19 minutos do primeiro tempo; Kieza, aos 12, Cássio (contra), aos 13, e Jonas, aos 39 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Herrera (Grêmio); Marquinho, Adeílson e Kieza (Fluminense)

Árbitro - Wallace Nascimento Valente (ES)

Renda e público - Não disponíveis

Local - Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS)