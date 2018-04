Grêmio goleia no primeiro jogo-treino do ano

A atividade serviu para o treinador esboçar sua equipe ideal para o início do ano. O time que começou a atividade teve: Victor; Mário Fernandes, Rafael Marques, Maurício e Fábio Santos; Adilson, Ferdinando, Souza e Hugo; Leandro e Borges. Com essa formação, a equipe fez 3 a 0, com dois gols de Leandro e um de Borges.

Na etapa final, Borges foi o único titular mantido por Silas. O treinador escalou: Marcelo Grohe; Henrique, Maurício, Neuton e Lúcio; Túlio, Fábio Rochemback, Maylson e Mithyuê; Jonas e Borges (Bergson). Jonas (duas vezes), Giovani Baggio, Fábio Rochemback e Bergon completaram a goleada gremista.