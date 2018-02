Grêmio goleia o 15 de Campo Bom por 4 a 0 e lidera Gaúcho O Grêmio goleou com facilidade o 15 de Novembro de Campo Bom por 4 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Olímpico, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Os gols foram marcados por Tuta, aos 29 minutos do primeiro tempo; Everton, aos 21 minutos, e Tcheco, aos 43 e aos 47 minutos do segundo tempo. Foi a segunda vitória consecutiva do Grêmio, que está com 100% de aproveitamento no campeonato. Disputado sob forte calor, o jogo teve um público de quase 15 mil pagantes. O meia Carlos Eduardo, de 19 anos, promovido das categorias de base, foi o destaque e saiu sob aplausos entusiasmados da torcida. O garoto mostrou habilidade para os dribles, fez boas tabelas com Tcheco e Ramón, apareceu nas duas pontas do campo para confundir a defesa adversária e serviu o centroavante Tuta com passes precisos. Só não fez seu gol por um detalhe: num chute que deu, logo a seis minutos de jogo, a bola bateu nas duas traves e não entrou. Classificação: Grupo 1 1.º - Juventude, 6 pontos, 3 de saldo, 5 gols pró; 2.º - Ulbra, 6, 3 de saldo, 4 gols pró; 3.º - Guarany, 3; 4.º - Novo Hamburgo, 2; 5.º - Santa Cruz, 1, 0 de saldo; 6.º - Glória, 1, -1 de saldo; 7.º - Veranópolis, 1, -2 de saldo, 4 gols pró; 8.º - Internacional, 1, -2 de saldo, 1 gol pró; 9.º - Gaúcho, 0. Grupo 2 1.º - Grêmio, 6, 5 de saldo; 2.º - Caxias, 6, 4 de saldo; 3.º - São Luiz, 3, 1 de saldo; 4.º - Esportivo, 3, 0 de saldo; 5.º - São José-CS, 3, -1 de saldo; 6.º - Brasil, 1, 0 de saldo; 7.º - 15 de Novembro, 1, -4 de saldo; 8.º - São José-POA, 0, -2 de saldo; 9.º - Guarani-VA, 0, -3 de saldo. Atualizado às 0h50