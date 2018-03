Grêmio goleia o Caxias por 4 a 0 O Grêmio goleou o Caxias por 4 a 0, neste sábado, no estádio Olímpico, em jogo atrasado da 5ª rodada, e com isso, voltou a brigar pelo título do segundo turno do octogonal decisivo do Gauchão. Com a vitória, a equipe de Tite foi para 5 pontos ganhos, contra 7 do próprio Caxias e do Inter e 6 do Pelotas. O líder é o Juventude, com 10 pontos ganhos, que enfrenta o Inter, domingo, em Porto Alegre, em partida da 6ª rodada. O Grêmio soube aproveitar os espaços na defesa do Caxias e venceu com facilidade. Aos 13 minutos, após perder três grandes chances de gol, a equipe da capital gaúcha fez 1 a 0 com Tinga. Aos 17, Mauro Galvão ampliou para 2 a 0 e poderia ter feito mais, se não fosse as grandes defesas do goleiro Sady. No segundo tempo, o Caxias melhorou a marcação e teve duas chances para reagir, com Negreti e Formiga. Mas foi o Grêmio, no contra-ataque, quem aproveitou melhor as oportunidades. Zinho fez 3 a 0 aos 26 minutos e Marinho, de cabeça, definiu a goleada aos 41.