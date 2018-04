Grêmio homenageia goleiro Danrlei e atacante César A um dia de completar 106 anos de fundação, o Grêmio aproveitou a data para homenagear dois jogadores que marcaram a história do clube. Nesta segunda-feira, o goleiro Danrlei e o atacante César deixaram suas marcas na Calçada da Fama do Memorial Hermínio Bittencourt, localizado no Estádio Olímpico. O evento faz partas das festividades de aniversário do time gaúcho.