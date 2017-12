Grêmio indefinido para "decisão" A única dúvida do técnico Adílson Batista para o jogo deste domingo, contra o Criciúma, em Santa Catarina, está no meio-campo: Bruno ou Jorge Mutt no lugar de Gilberto, o principal jogador da equipe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O restante da equipe, que precisa desesperadamente da vitória ? o Grêmio é o penúltimo colocado com 43 pontos ? foi definida com George na lateral-direita, já que Ânderson Lima, com um forte edema no olho direito, não joga mais este ano. Para apoiar o time nesta verdadeira decisão pela 44ª rodada do Campeonato Brasileiro, os torcedores atenderam o apelo da direção e já haviam lotado 80 ônibus até a noite de sexta-feira, na chamada Operação Criciúma, caravana que pretende levar cinco mil gremistas ao interior catarinense.