Grêmio: ingressos devem acabar na sexta A movimentação para a compra de ingressos no estádio Olímpico, em Porto Alegre, para o jogo entre Grêmio e Santa Cruz, neste sábado, foi grande durante esta quinta-feira. As entradas para o setor de arquibancada já acabaram. Até agora, mais de 22 mil ingressos foram vendidos, de um total de 35 mil. A expectativa da diretoria é que tudo seja esgotado na manhã desta sexta. O jogo acontece pela penúltima rodada do quadrangular final do Brasileiro da Série B. No treino coletivo realizado na tarde desta quinta, o volante Jeovânio foi a ausência por causa de uma lesão no tornozelo direito. Em seu lugar entrou Nunes. O garoto Anderson deve mesmo perder sua vaga para Lipatin.