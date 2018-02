Grêmio inicia defesa do título do Gauchão contra o São José Após passar por uma reestruturação para a temporada 2007, o Grêmio inicia neste sábado a defesa do título do Campeonato Gaúcho, às 16 horas, contra o São José-POA, no Estádio Municipal de Cidreira, pelo Grupo B. A Brigada Militar teme uma possível represália da torcida colorada após alguns dirigentes do clube serem agredidos por gremistas no Aeroporto Salgado Filho durante a semana. Sem o volante Lucas, que está defendendo a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano sub-20 no Paraguai, o treinador Mano Menezes vai escalar quatro recém-contratados para o confronto: os volantes Edmilson e Diego Souza e os atacantes Tuta e Everton. A equipe fechou com mais quatro atletas para este ano depois de perder dez jogadores - cinco deles eram titulares em 2006. Enquanto o técnico Mano Menezes tem o time de Grêmio escalado, o comandante do São José (equipe modesta de Porto Alegre), Bagé, depende dos médicos para definir os titulares do São José. O goleiro Anderson, o lateral Flavinho, o volante Pansera e o Meia Rafael são as dúvidas. O Campeonato Gaúcho deste ano será disputado por 18 clubes divididos em dois grupos de nove. O vencedor de cada chave se classifica para as semifinais. As outras duas vagas da fase serão disputadas em jogos cruzados pelo segundos e terceiros colocados de cada chave.