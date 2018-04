Grêmio inicia preparação com treinamento físico O Grêmio se reapresentou nesta terça-feira, depois de ganhar um dia de folga com a vitória por 4 a 1 sobre o Atlético Mineiro, e deu início a preparação para o confronto com o Botafogo, domingo, no Estádio do Engenhão, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.