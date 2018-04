Grêmio inicia treinos na Colômbia para Libertadores

O primeiro treinamento no Club Los Lagartos, tradicional clube de golfe de Bogotá, teve exercícios intensos e curtos, com intervalo de recuperação menor para os jogadores. A intenção é que, com isso, o organismo dos jogadores comece a se adaptar à altitude.

Enquanto os preparadores de goleiros trabalharam com Dida, Marcelo Grohe e Busatto, o técnico Vanderlei Luxemburgo, junto aos auxiliares Roger Machado e Emerson Rosa e também ao preparador físico Antônio Mello, comandou a atividade com o restante do elenco. Ainda nesta quinta, o Grêmio fará um outro treinamento, no Centro Alto Rendimiento, mantido pelo Instituto Colombiano de Deportes, braço do governo colombiano.

O Grêmio venceu o Santa Fé por 2 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, disputado em Porto Alegre. Assim, o time avança às quartas de final com um empate ou derrota por um gol de diferença, desde que ao menos marque dois.