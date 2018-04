Grêmio inscreve reforços para a Libertadores

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) havia informado a lista com erros. Willian Magrão havia sido inscrito no lugar do argentino Escudero, e Maylson havia sido retirado, ao invés de Lins. Por conta disso, o Grêmio antecipou a confirmação.

Com a entrada do zagueiro Rodolfo e a saída do volante Mateus Magro, fica clara a intenção do técnico Renato Gaúcho de utilizar o zagueiro Vilson como volante. Assim como o meia argentino deve ser utilizado como atacante, no lugar de Lins.

O Grêmio estreará na Libertadores na próxima quinta-feira, contra o Oriente Petrolero, da Bolívia, às 19h45, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. O confronto valerá pela primeira rodada da competição, que no mesmo dia terá o duelo entre León de Huánuco, do Peru, e Junior Barranquilla, da Colômbia.

Confira a lista de inscritos e a numeração do Grêmio para a Libertadores:

1 - Victor

2 - Gabriel

3 - Paulão

4 - Rafael Marques

5 - Fábio Rochemback

6 - Gílson

7 - Vinícius Pacheco

8 - Adílson

9 - Borges

10 - Douglas

11 - Lúcio

12 - Marcelo Grohe

13 - Mário Fernandes

14 - Vilson

15 - Neuton

16 - Diego Clementino

17 - Fernando

18 - Maylson

19 - Júnior Viçosa

20 - Matheus Oliveira

21 - André Lima

22 - Carlos Alberto

23 - Bruno Collaço

24 - Escudero

25 - Rodolfo