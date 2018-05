Grêmio inscreve Werley e Bolaños para a Libertadores A lista de inscritos do Grêmio para a disputa da Copa Libertadores finalmente foi conhecida com a sua divulgação no site da Conmebol. E a relação de 30 jogadores do time gaúcho para o torneio conta com o zagueiro Werley, mesmo que o jogador esteja fora dos planos do técnico Roger Machado.