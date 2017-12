Grêmio insiste na contratação de Souza O Grêmio continua atrás do meia Souza. Nesta sexta-feira, o vice-presidente do clube gaúcho, Saul Berdichevski, afirmou que tudo depende de um acordo entre os representantes do jogador e o São Paulo, mas faz questão de dizer que é preciso que haja paciência. ?Nós sabemos que a vontade do jogador em atuar no Grêmio existe. Só dependemos desse acerto?, disse o dirigente. Um forte aliado do clube gaúcho para a contratação de Souza é o jogador Rico, que recentemente deixou o São Paulo para jogar no Grêmio. O atacante tem ligado para o amigo, tentando convencê-lo a jogar no Sul. ?Nenhum jogador gosta de ficar na reserva. Por essa razão, quero ir para um clube onde eu possa jogar?, afirmou Souza. ?Eu conheço o Rico desde a época em que jogávamos na Portuguesa Santista. Nós dois nos entendemos muito bem.?