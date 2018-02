Grêmio, Inter e Juventude classificam Na última rodada da primeira fase, neste domingo, Grêmio, Internacional, Juventude, Caxias e Veranópolis conseguiram a classificação para a segunda fase do Campeonato Gaúcho. Vão se juntar ao 15 de Novembro, Brasil e Glória, que já haviam garantido vaga antecipadamente. Nesta segunda-feira, por sorteio, serão formados dois grupos de quatro times, dos quais sairão os finalistas. A próxima fase começa domingo que vem e terá jogos de todos contra todos, dentro dos grupos, em turno e returno. Na Chave 1, o Internacional conseguiu sua classificação derrotando o Farroupilha por 2 a 0, no Beira-Rio, para ficar com o segundo lugar, com 15 pontos. O Glória confirmou a liderança ganhando do Novo Hamburgo por 3 a 0 e chegando aos 20 pontos. No outro jogo do grupo, o Veranópolis ganhou do Santa Cruz por 3 a 0 e chegou a 14 pontos, conquistando a classificação por ter ficado como segundo melhor terceiro colocado das três chaves. Já na Chave 2, o Grêmio também conseguiu a classificação como melhor entre os três terceiros colocados, com 14 pontos, apesar de ter sido goleado pelo Caxias por 3 a 0. O time da serra fechou a fase com 18 pontos, mas poderia ser ultrapassado no primeiro lugar pelo Brasil, que tinha 17 pontos e, já classificado, jogaria à noite contra o São José de Cachoeira do Sul, eliminado. No outro jogo da chave, Guarani e São Gabriel, ambos eliminados, empataram por 1 a 1. O 15 de Novembro foi o melhor time da primeira fase e confirmou esta condição ao derrotar a Ulbra por 4 a 3, chegando a 27 pontos, com nove vitórias e apenas uma derrota na chave 3. O Juventude empatou com o Esportivo por 1 a 1, e se classificou em segundo lugar, com 14 pontos. O terceiro colocado, o Passo Fundo, que não jogou no domingo, foi eliminado por ter menos pontos que os terceiros das chaves 1 e 2, Veranópolis e Grêmio. Internacional - Ameaçado de eliminação em caso de empate, o Internacional tratou de pressionar o Farroupilha desde o início do jogo. No primeiro tempo criou três boas chances e chutou uma bola na trave, mas não chegou ao gol. Abriu o caminho aos 11 minutos do segundo tempo, quando Souza tabelou com Fernandão, recebeu de volta e fez 1 a 0. Aos 26 minutos, Tinga marcou o segundo e a torcida começou a festejar a classificação, depois de passar nove rodadas angustiada com a ameaça da eliminação prematura. Grêmio - No Estádio Centenário, o empate servia tanto ao Caxias como ao Grêmio. O tricolor tentou segurar o resultado recorrendo ao toque de bola para deixar o tempo passar. O Caxias mostrou mais ambição e foi premiado por isso. Depois de desperdiçar três boas chances no primeiro tempo, o time de Mano Menezes definiu a partida marcando três gols em apenas quatro minutos, no início do segundo tempo. Aos 8 minutos, Giovani aproveitou um rebote da defesa gremista para fazer 1 a 0. Aos 9 minutos, num cruzamento de Cris, a bola bateu no zagueiro Alessandro Lopes e enganou o goleiro Márcio. Aos 12 minutos, pegando mais um rebote, Canhoto fez o terceiro. Só então o Grêmio tentou atacar. Mas deu espaços na defesa e esteve mais perto de sofrer o quarto gol do que de descontar.