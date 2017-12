Grêmio já pensa no Corinthians Animado pela conquista do Campeonato Gaúcho, o Grêmio decide na noite desta quarta-feira contra o Coritiba uma vaga na final da Copa do Brasil. O time gaúcho venceu a primeira partida por 3 a 1 e pode se classificar perdendo por até um gol de diferença. Nesta terça-feira, a equipe fez apenas um recreativo de manhã antes de embarcar para a capital paranaense. A equipe é a mesma dos últimos jogos, com apenas uma alteração: Itaqui no lugar de Anderson Lima, expulso na partida da semana passada. O atacante Marcelinho Paraíba, ausente do primeiro jogo, também voltará à equipe. A confiança do Grêmio é tanta que os dirigentes do clube já falam de um acordo com o Corinthians, outro possível finalista, para garantir a participação das duas principais estrelas dos times - os Marcelinhos, Paraíba (Grêmio) e Carioca (Corinthians) - na final do campeonato. Paraíba foi expulso diante do São Paulo, no dia 23 de maio, e Carioca, contra o Atlético-PR, em 17 de maio. Como as datas dos julgamentos pelo Tribunal de Justiça Desportiva da CBF ainda não foram marcadas, os dois clubes poderão pedir que eles fiquem para depois da Copa do Brasil. O vice de futebol do Corinthians, Roque Citadini, já deu sinalização positiva para o acordo, mas a proposta ainda não foi apresentada por precaução em relação a qualquer tropeço. Mais um motivo anima os jogadores do Grêmio para o jogo contra o Coritiba. Eles deverão receber R$ 25 mil pelo título da Copa do Brasil, que renderá R$ 1,5 milhão para o campeão e R$ 750 mil para o vice.