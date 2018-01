Grêmio joga desfalcado no Uruguai Sem o volante Tinga e o atacante Rodrigo Mendes, o Grêmio decide nesta quarta-feira, contra o Nacional, em Montevidéu, uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América. O time brasileiro precisa de um empate para se classificar, pois venceu o primeiro jogo por 1 a 0, semana passada, em Porto Alegre. A ausência de Tinga, que sentiu uma contusão muscular, muda a característica do meio-de-campo do Grêmio. Em seu lugar entra Fernando, um jogador um pouco mais técnico, que chega mais ao ataque do que o titular da posição. Rodrigo Mendes, que já tem nove gols na Libertadores, sofreu lesão muscular na coxa esquerda. Seu substituto será Luis Mário, uma arma do técnico Tite para surpreender o adversário no contra-ataque. O jogo desta quarta-feira também marca a despedida do zagueiro Ânderson Polga e do atacante Luizão, que na quinta-feira embarcam para Barcelona, onde se juntam à seleção brasileira que se prepara para o Copa do Mundo. Se o Grêmio se classificar, as semifinais da Libertadores serão disputadas depois do Mundial e os dois poderão continuar ajudando a equipe na luta pelo título.