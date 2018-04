Grêmio joga na quarta pelo mata-mata do Gaúcho; Inter entra em campo domingo

Pelo que definiu a FGF, o Grêmio, time de melhor campanha, atua na quarta, às 19h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, diante do Brasil de Pelotas. No sábado, às 18h30, o São José recebe o Novo Hamburgo no gramado sintético Passo D'Areia.

No domingo, o Internacional faz o jogo da tevê frente ao São Paulo-RS, às 16h00, no Beira-Rio. O último jogo desta fase será na terça-feira, às 19h30, no Alfredo Jaconi, em Caixas do Sul, onde o Juventude recebe o Ypiranga-RS.

As partidas das semifinais, também em jogo único, devem acontecer no fim de semana dos dias 16 e 17 de abril. Quem passar do confronto do Grêmio pega o vencedor do duelo do Juventude. Já o Inter está na mesma chave que o São José.

Com sua partida marcada para a próxima quarta-feira, o Grêmio ganha uma semana para se preparar para visitar a LDU, na outra quarta-feira, em Quito. O Internacional, já eliminado da Copa Sul-Minas-Rio, só tem o Gauchão para disputar até o início do Brasileirão. Quinto no Brasileirão do ano passado, não se classificou para a Libertadores, mas só estreia nas oitavas na Copa do Brasil.