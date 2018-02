Grêmio joga para defender sua dignidade Sem mais nada a fazer no Campeonato Brasileiro, o Grêmio só joga para defender sua dignidade contra o Atlético-MG, neste sábado, em Erechim, no noroeste do Rio Grande do Sul. Os jogadores do clube gaúcho se consideram na obrigação de vencer. Se perderem sem oferecer resistência, como no jogo contra o Santos, ficarão sob a suspeita de terem facilitado a vida do adversário para que ele também não caia para a Série B e não seja mais um obstáculo em 2005, quando o tricolor começará sua luta para voltar à elite do futebol brasileiro. A especulação de que o Grêmio poderia não se empenhar contra o Atlético-MG ganhou força durante a semana e irritou o técnico Cláudio Duarte. "Pensar que um clube grande a menos na segundona facilitará as coisas é uma imbecilidade", reage, prometendo "honrar o emprego" até o último dia. Para perseguir a honrosa e inútil vitória contra o Atlético-MG, Cláudio Duarte contará com a volta dos zagueiros Claudiomiro e Tiago Prado, do meia Arílson, do ala-esquerdo Léo Inácio e do atacante Christian, todos recuperados de contusões. O Grêmio é o último colocado do campeonato, com 39 pontos, e já está rebaixado. Mesmo que ganhe do Atlético-MG neste sábado e do Guarani na última rodada, não sairá da lanterna da competição.