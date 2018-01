Grêmio joga para recuperar a confiança Apesar de não ter chances de sair da lanterna do Campeonato Brasileiro nesta rodada, o Grêmio acredita que uma vitória sobre o São Paulo, neste sábado, no Morumbi, poderá dar a motivação que o time precisa para escapar do rebaixamento. Mesmo porque, em 15 jogos disputados fora de casa, a equipe gaúcha conquistou apenas 3 pontos até agora. "Ganhar seria ótimo para dar confiança ao time", reconheceu o técnico Adílson Batista, que comanda o Grêmio há cinco rodadas e ainda não venceu nenhum jogo. Por conta disso tudo, o time gaúcho está na lanterna com 26 pontos, 6 a menos que o penúltimo colocado, o Fluminense. Adílson Batista, ao menos, não tem grandes problemas para escalar o time. Só o zagueiro Claudiomiro, com contratura muscular na coxa direita, está fora. A defesa será recomposta pelo retorno de Roger, que cumpriu suspensão. Também estão novamente disponíveis o volante Gavião e o meia Carlos Miguel, mas ambos ficarão na reserva. O centroavante Christian, que saiu machucado no empate com a Ponte Preta, na quarta-feira, recuperou-se e está escalado.